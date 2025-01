Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o FC Porto (1-0), no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, em jogo da meia-final da Taça da Liga:

[Fresneda foi titular esta noite, foi um voto de confiança? Acredita no jogador, numa altura em que se fala na contratação de Alberto Costa?]

«O Alberto é um jogador do Vitória, não é do Sporting. Logo por aí, não posso falar mais do que isso. O Fresneda eu disse ontem na antevisão que é jogador do clube. É um jogador em quem acredito, tem trabalhado muito bem, tem uma personalidade muito boa, trabalha imenso. Hoje teve oportunidade, porque a mereceu. Fez um belíssimo jogo, uma primeira parte não tão bem em termos ofensivos, podia ter tomado decisões melhores, mas defensivamente esteve muito bem. A segunda parte foi muito boa em termos ofensivos e defensivos. O miúdo teve a oportunidade, agarrou-a, é jogador do Sporting e conto com ele sempre».

[Matheus Reis saiu lesionado, o que nos pode dizer sobre a lesão?]

«O pior do jogo é isso, a lesão do Matheus. Não sei o que é, mas para sair, parece que não é bom».

[Jogou o Maxi Araujo e deixou o Geovany Quenda no banco, mas Quenda acabou por ser um dos melhores em campo…]

«A sorte dá trabalho, não há sorte sem trabalho. Quenda ficou de fora por estratégia. Maxi é outro género de jogador, dá outras coisas, achámos que era importante neste jogo. Acaba por fazer um grande jogo a lateral-esquerdo. Quenda fez um bom jogo, entrou ligado. O grande jogador não é aquele que está preparado para jogar 90 minutos, é aquele que está preparado para jogar cinco minutos, se for preciso. O pior do jogo é a lesão do Matheus Reis. Para sair, não deve ser uma lesão tão simples assim.

[Depois de três jogos, pela sua avaliação, em que posições é que o Sporting precisa de reforçar-se?]

«Não temos falado muito nesse sentido. Queria ter a malta aleijada que está de fora, para a equipa se tornar mais forte. Estou muito focado na minha equipa, nos que tenho, se entrar alguém, vou-me focar nele também. Para já, apenas focado nos meus jogadores e pouco focado no mercado».

[Na final, prefere o Benfica ou o Sp. Braga?]

«Não, só quero jogar afinal, independentemente do adversário. São duas boas equipas, estaremos preparados para a equipa que tenhamos de defrontar no sábado. Acima de tudo, estou feliz por estar na final e poder disputá-la.

[Gyökeres aprsentou queixas a meio do jogo, está bem?]

«Penso que não foi nada de especial, foi uma pancada, um traumatismo, acredito que passe em pouco tempo.

[Kovacevic não foi utilizado numa altura em que se fala no ingresso de Rui Silva. Satisfeito com os guarda-redes que tem?]

«Acredito nos guarda-redes que estão no Sporting. Estou feliz com eles. Em relação à notícia do Rui, lá está, é jogador do Betis, não é do Sporting. O Kovacevic está à espera de uma oportunidade, optei por manter o Franco, só isso».