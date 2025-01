Com o mercado de inverno já em andamento, um dos temas incontornáveis da conferência de Rui Borges levou o próprio a falar sobre eventuais saídas e entradas no plantel leonino até ao fim do mês de janeiro.

«Saída de Fresneda? É muito simples, caso saia algum jogador vamos ficar carenciados nessa posição, independentemente do jogador. Aquilo que sei é que o Fresneda está apto para ir a jogo, seja só contra o FC Porto, seja também na final caso a alcancemos. Olho para ele como jogador do Sporting», afirmou o técnico..

Quanto a mudanças no setor mais recuado, mais concretamente entre os postes, Rui Borges garante que mantém a confiança nas três opções que tem para a baliza, Franco Israel, Kovacevic e até Diego Callai, sendo que enquanto treinador diz estar «completamente desligado» dos rumores que circulam na comunicação social.

«Todos os dias a comunicação social diz que chegam médios e guarda-redes. Enquanto treinador estou completamente desligado disso, foco-me apenas nos que tenho e sempre fui assim. Sair alguém e entrar outro jogador são coisas naturais do futebol. Aquilo que sei é que tenho confiança nos três guarda-redes e trata-se apenas de perceber o momento», referiu.

Ora, não só de entradas e saídas se faz este período e tal como em qualquer altura do ano, o tema das renovações também veio à baila, com o visado a ser João Simões. Com apenas 18 anos, a verdade é que para Rui Borges, a maturidade do atleta é uma das suas principais características.

«A renovação do João Simões tem de estar na cabeça do presidente, não na minha, isso tem a ver com a estrutura. Ele tem 18 anos, mas parece que tem para aí uns 25, é muito maturo dentro de campo e bastante comunicativo, apesar de ainda ser novo», afirmou.