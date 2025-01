Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o FC Porto (1-0), no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, em jogo da meia-final da Taça da Liga:

[No jogo anterior, em Guimarães, fez um reparo em relação à concentração da defesa, mas a defesa do Sporting esta noite esteve irrepreensível. Mais satisfeito?]

«Acima de tudo, gostei da tranquilidade que tiveram no jogo, o compromisso, o rigor, o nunca perderem a confiança. Não fiz nenhum reparo, o Vitória foi feliz nesse jogo. Nós não temos tido muito tempo para treinar em campo, os jogadores têm adquirido coisas com áudios e vídeos. Eles tentam agarrar-se a coisas que nós vamos passando, ajustam-se e, com a qualidade que têm, vão evoluindo. Eu só dou quinze por cento, eles dão 85 por cento. Feliz pelo comportamento que eles tiveram nestes três jogos. Senti uma equipa algo desgastada, isso nota-se em alguns momentos, mas com uma ambição de vencer que dignifica o clube que representamos».

[O Sporting melhorou da primeira para a segunda parte, como explica?]

«O mérito é do jogador, não é do treinador. A primeira parte foi equilibrada, o FC Porto teve dois ou três remates, nós também. A linha defensiva podia cortar mais para a linha média, demorámos a entender um ou outro comportamento defensivo, mas depois melhorámos no jogo. Faltou-nos energia. Senti que faltou energia, mas, apesar de tudo, o FC Porto também não tinha energia em demasia. Ao intervalo foi ajustar um pouco os comportamentos. Tentámos bascular, na primeira parte fomos mais lentos, deixámos o FC Porto organizar-se enquanto fazíamos o movimento. Fomos melhorando nisso, fomos mais rápidos na transição ofensiva, tivemos uma linha defensiva mais dinâmica, a encontrar o espaço para a linha média. Ficamos mais perto da referência, fomos crescendo e isso deu-nos uma energia maior. Até ao fim do jogo, nos últimos quinze perdemos algum fulgor, mas o FC Porto não nos conseguiu criar um lance de perigo mesmo claro».

[Fez três jogos pelo Sporting e venceu o Benfica na estreia e agora o FC Porto, satisfeito?]

«Feliz por poder disputar uma final. Nunca tive essa oportunidade, agora tenho. Frente ao Benfica foi uma vitória que nos colocou em primeiro lugar. Estrou feliz por ser treinador do Sporting, depois é acreditar no nosso trabalho. A minha preocupação é passar confiança, a equipa acredita e vai melhorar. Vamos ser muito melhores, muito mais intensos e mais competitivos ainda. É assim que este clube tem de ser. Estou feliz por eles e por mim».

[O Sporting está, nesta altura, acima dos rivais?]

«O Sporting foi melhor nesses dois jogos, só no fim vamos perceber se somos melhores ou não. Fomos mais fortes, porque ganhámos. De resto, seguir o nosso caminho, valorizar, mantermo-nos focados nos nossos desejos e objetivos».

[O que se passou no final do jogo entre Conrad Harder e Vítor Bruno?]

«Isso não posso responder. Só vi a malta a separar, mas acredito que não seja nada de extraordinário».

[Diz que o Sporting pode melhorar com o regresso dos jogadores lesionados. O Sporting é o principal candidato ao título?]

«A margem para melhorar é imensa, quero contar com toda agente, seremos mais fortes, teremos mais soluções. São jogadores que acrescentam muito à equipa. Poderemos dizer que somos favoritos porque somos campeões nacionais, só por isso. De resto, temos de mostrar em campo. Temos de ser ainda mais competentes no jogo de sábado para ganhar o troféu, se não foi apenas uma vitória frente ao FC Porto que nos deu a final, mais nada».