Declarações de Rui Borges, treinador do Sporting, depois do triunfo frente ao FC Porto por 1-0, na meia-final da Taça da Liga:

[Análise ao jogo]

«Na primeira parte, os primeiro cinco minutos até entrámos bem. Depois fomos caindo, fomos perdendo ali um outro comportamento defensivo onde deixamos o FC Porto ligar no espaço entre-linhas, entre a nossa linha média e a nossa linha defensiva. A noss linha defensiva estava a baixar demasiado cedo, criava esse espaço, o que não ajudava a linha média. E criou-nos ali alguns lances de perigo à entrada da área. Mas tirando isso depois fomos equilibrando o jogo. Acho que foi uma primeira parte muito equilibrada. Acima de tudo, acho que nos faltava acertar ali um comportamento defensivo e em termos ofensivos perceber e tomar decisões que nós tinhamos, na antevisão, tínhamos visto para nós que podemos ferir ali mais o FC Porto. Não estávamos a conseguir ir buscar esses passes, no fim da primeira parte conseguimos, um ou outro lance já de chegada também mais perto da área do FC Porto.

«Acima de tudo foi uma primeira parte equilibrada. Acima de tudo senti que nos faltava um bocadinho de energia. Física, talvez mas energia e foi isso que pedi um bocadinho ao intervalo. Ajustámos ali um ao outro comportamento que a equipa percebeu e bem. Entrámos muito bem na segunda parte, fizemos uma segundo parte muito boa até aos últimos 10, 15 minutos. Onde baixámos um pouco mais, mas é natural. Fomos perdendo o fulgor físico. A equipa bateu-se, a equipa nunca perdeu a organização, mesmo com o bloco mais baixo, o FC Porto não nos criou assim um lance de claro perigo mesmo às vezes com o bloco mais baixo. É natural, uma boa equipa do outro lado, uma equipa também algo cansada deste lado e é natural, mas acima tudo um comportamento fantástico de toda a equipa.»

[Novidades no onze inicial, com a entrada de Maxi Araújo e Fresneda]

«Saí satisfeito com toda a equipa. A malta teve um comportamento fantástico. Uma atitude competitiva muito boa. Uma segunda parte onde fomos muito mais rigorosos e concentrados, a energia veio um bocadinho mais ao de cima. Fomos muito bem os primeiros 25 minutos da segunda parte claramente superiores ao Futebol Clube do Porto, com muita qualidade, mas sim o Max [Araújo] fez um grande jogo tem uma energia muito própria, que era preciso, mesmo até para a equipa sentir às vezes ajuda a puxar os outros os outros colegas. O Ivan não tem minutos mas fez um grande jogo, um jogo muito competente defensivamente. Ofensivamente percebeu claramente quilo que tinha que fazer, que espaço é que tinha que fechar, que espaço é que tinha que ir buscar. Por isso muito feliz pela capacidade dele de dar esta resposta. É um jogador que não tem minutos mas é um jogador que pode ter muitos minutos, é um jogador em quem nós acreditamos imenso. É natural que lhe falte alguma confiança, acredito que é um miúdo com mais confiança, que será um grande lateral direito no futuro, não tenho dúvida disso e hoje deu uma resposta fantástica.»

[Perder o Matheus Reis]

«Sim infelizmente é o único senão do jogo. É perder o Matheus. O Matheus também eram um dos casos que nos últimos dias passou por algum descanso por causa das gripes. Achamos que poderíamos correr o risco digamos, e ele fisicamente sentia-se bem, mas o futebol é isto. Temos que ajustar, ajustámos e a equipa ganhou. Ganhou por ele também. Ganhou por toda a gente que está de fora, com uma vontade enorme poder dar o contributo mas não pode. Acima de tudo a atitude competitiva da equipa há que realçar e muito feliz pelo que eles têm conseguido fazer.»

[Rui Borges sereno no banco. Estava calmo, ou a tentar manter-se calmo?]

«Às vezes é tentar manter calmo e sereno mas, sim, acima de tudo porque olho para eles e eles dão-me essa confiança. Depois também não adianta às vezes estar ali aos gritos, que não se ouve nada e eles pouco ou nada conseguem ouvir, mas acima tudo é aquilo que eles passam para mim, para nós enquanto equipa técnica. Sentimos confiança, sentimos que vão melhorar imenso. Precisam de descanso também, não o vamos ter. Temos que andar aqui. Acima tudo é uma equipa ambiciosa que tem uma alma enorme e foi isso que pedi também antes do jogo, que tivéssemos uma alma enorme e uma sede de competir enorme e foi isso que eles fizeram.»

[Benfica ou Sp. Braga na final?]

«Amanhã estou mais preocupado com aquilo que será o descanso dos meus jogadores, preciso de recuperá-los para podermos dar uma resposta muito boa. Idêntica à que demos hoje. No sábado, com muitos minutos, com muito desgaste e independentemente daquilo que será o adversário, mais preocupados com aquilo que podemos controlar e ajudar a nossa equipa.»