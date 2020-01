Declarações de Silas, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-1) frente ao Sp. Braga, que afasta os leões da final da Taça da Liga:

«A leitura ao jogo é fácil. O jogo estava equilibrado. Houve um ligeiro ascendente do Braga na primeira parte, fizemos uma alteração e o jogo estava equilibrado. Depois dos sessenta minutos desequilibrou-se. Entrámos bem na segunda parte, depois da expulsão o jogo é outro. Tentámos defender com uma linha de cinco e mesmo assim o Braga consegue chegar ao golo numa segunda bola. Acaba por ser pesado. A expulsão acabou por pesar muito, uma expulsão que na minha opinião não faz sentido. O jogador escorrega e depois consegue chegar à bola, quanto muito aceito um amarelo. Não podemos ver frame a frame, temos de ver tudo».

[Como gerir este objetivo falhado?] «Depois do resultado e nos próximos dias é sempre difícil digerir. Temos outros objetivos, temos já o jogo com o Marítimo que temos de preparar. É verdade que era nosso objetivo estar na final, mas não conseguimos dadas as incidências do jogo. Se acabasse onze para onze podíamos discutir o resultado. Estávamos a melhorar após o Braga ter entrado melhor.