Declarações de Silas, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-1) frente ao Sp. Braga, que afasta os leões da final da Taça da Liga:

[Lenços brancos?] «Não estou aqui para olhar para os lenços brancos, nem os vi. Não ligo a isso, sei a minha capacidade, tenho capacidade para estar aqui. Mas também sei que os resultados é que mandam, se não ganharmos serão cada vez mais. Mas sei da minha capacidade e, com lenços ou sem lanços o meu trabalho é sempre o mesmo.

[Momento do clube influencia?] «Naturalmente. Há sempre uma intranquilidade maior. Temos de saber viver com este momento de uma maneira ou de outra, olhar para a frente para conseguir resultados. Temos de nos focar no que controlamos, que é nos treinos e jogos».