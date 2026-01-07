O boletim médico do Sporting não pára de aumentar. Se Rui Borges já contava com seis ausências por lesão antes do Sporting-V. Guimarães desta terça-feira, Fotis Ioannidis e Eduardo Quaresma agravaram ainda mais a situação.

Rui Borges admitiu, na reação ao jogo, que o caso do defesa-central é mais preocupante. Saiu de maca ao minuto 68 após uma dividida de cabeça com Samu. Acabou por não mais levantar-se. Segundo apurou o Maisfutebol, o jogador foi hospitalizado e vai passar a noite numa unidade de saúde em Leiria.

São feitos exames complementares, mas os primeiros sinais indicam que o defesa-central sofreu uma fratura num dos maxilares. Vai ter mesmo de ser operado, apurámos ainda.

Zeno Debast, Ricardo Mangas, Pedro Gonçalves, Geovany Quenda, Salvador Blopa e Nuno Santos são os outros jogadores do Sporting afastados por lesão.