Conhecidas as escolhas de Rui Borges, treinador do Sporting, e Bruno Lage, técnico do Benfica, para a final da Taça da Liga, neste sábado, destacam-se duas ausências da ficha de jogo.

Do lado do Sporting, que está bastante desfalcado por uma série de lesões, o extremo inglês Marcus Edwards foi preterido por Borges. Tinha regressado aos treinos na véspera do jogo depois de uma curta ausência por lesão que o obrigou a falhar a meia-final com o FC Porto.

Já Bruno Lage deixou o extremo alemão Jan-Niklas Beste de fora da ficha de jogo, sem que haja notícia de dificuldades físicas do atleta. Tinha sido suplente na meia-final, diante do Sp. Braga, sendo que este é um suplente utilizado habitual por Lage. Benjamin Rollheiser também esteve na bancada.

Borges apostou numa série de jovens para suplentes, como Alexandre Brito, Afonso Moreira e Samuel Justo. Já a grande novidade promovida por Lage é a entrada de Adrian Bajrami para o banco.

