A Figura: Viktor Gyökeres

Jogo de esforço do avançado sueco. Teve até queixas físicas antes do intervalo, mas isso não o impediu de marcar na segunda parte. Muito controlado pelos centrais contrários, fez uma jogada característica mesmo antes do intervalo, arrancando da esquerda para o meio. Tirou dois oponentes da frente e rematou perto do poste de Cláudio Ramos. Na segunda parte, festejou golo após finalização clínica - o toque na bola mais importante neste jogo.

O Momento: golo de Viktor Gyökeres, aos 56m

Depois de uma primeira parte de equilíbrio e quase sem balizas, os espetadores esperavam alguma ação na segunda metade. Correram dez minutos até que o placard se alterasse – foi numa jogada rendilhada, do corredor direito para o meio, que o Sporting abriu caminho para a vitória. Catamo conduziu, combinou, Quenda destroçou a defesa portista e Gyökeres finalizou. Aos adeptos do Sporting, restou celebrar.

Outros Destaques:

Geovany Quenda: Depois de um jogo menos conseguido em Guimarães, Rui Borges deu a titularidade a Maxi Araújo como médio-esquerdo. Rapidamente teve de abdicar dessa escolha – Matheus Reis lesionou-se e Quenda entrou ao fim de 15 minutos de jogo. Maxi recuou para defesa e Quenda teve oportunidade de mexer com o jogo ofensivo dos leões, originando até a primeira defesa de Cláudio Ramos. Na segunda parte, foi essencial na assistência para Gyökeres, com um passe que contrariou a basculação da defesa portista. Fica a dúvida se beneficia de um desvio.

Iván Fresneda: Talvez a grande surpresa de Rui Borges para o onze inicial. Quaresma tem rendido adaptado a lateral-direito, mas desta feita foi o espanhol a ser dono daquela posição. Quando se perspetiva que este seja o último jogo do lateral pelo Sporting esta época, respondeu à chamada com naturalidade e até fez um corte providencial aos 12 minutos.

Geny Catamo: Não foi esplendoroso, não decidiu este jogo (ele que tem queda para os grandes duelos) mas teve um papel importante a descobrir o golo aos 56 minutos, cortando da direita para o meio. Além disso, não comprometeu e teve calma, não esticando o jogo mais do que o necessário.

Morten Hjulmand: É sempre um dos melhores do lado sportinguista, isso é certo. Mais um jogo de entrega, inteligência e dinamismo do médio dinamarquês. Sempre com a opção de passe correta e sem nunca comprometer no miolo.