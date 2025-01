Sporting, FC Porto, Benfica ou Sp. Braga.

Uma destas quatro equipas vai vencer a edição 2024/25 da Taça da Liga, este ano com um formato inédito que contou com apenas oito equipas: os seis primeiros classificados da Liga na época anterior e os dois emblemas promovidos diretamente ao principal escalão.

A Final Four arranca nesta terça-feira com um Sporting-FC Porto e no dia seguinte Benfica e Sp. Braga discutem o segundo lugar na final de sábado em Leiria.

