Rui Borges e Vítor Bruno promovem duas alterações nos respetivos onzes para o clássico que vai proporcionar, esta terça-feira, a primeira vaga na final da Taça da Liga 2024/25, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Rui Borges promove duas alterações em relação ao empate com o Vitória (4-4), na Liga. Saem Eduardo Quaresma e Geovany Quenda, entram Fresneda e Maxi Araújo.

Vítor Bruno, por seu lado, também faz duas alterações em relação ao início do jogo com o Nacional que, como se sabe, foi suspenso devido ao nevoeiro na Choupana, com Cláudio Ramos e Nico González a entrarem na equipa titular em detrimento de Diogo Costa e Alan Varela.

O jogo, que vai contar com arbitragem de António Nobre, tem início marcado para as 19h45.

As equipas oficiais:

SPORTING: Franco Israel; Iván Fresneda, St. Juste, Diomande, Matheus Reis; Geny Catamo, Morita, Hjulmand; Maxi Araújo; Gyökeres, Trincão.

Suplentes: Kovacevic, Debast, Harder, Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio, Alexandre Brito, João Simões, Geovany Quenda, Eduardo Quaresma.

FC PORTO: Cláudio Ramos, Martim Fernandes, Otávio, Nehuén Pérez, Galeno; Nico González, Eustáquio, André Franci, Rodrigo Mora, Pepê e Samu.

Suplentes: Diogo Costa, Fábio Vieira, Iván Jaime, Namaso, Varela, João Mário, Gul e Zé Pedro.