Sporting e FC Porto defrontam-se este sábado para a final da Taça da Liga 2022/23. A decisão da 16.ª edição da competição acontece a partir das 19h45, no Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa.

Na equipa comandada por Ruben Amorim, vencedora das duas últimas edições e de quatro das últimas cinco, há algumas dúvidas, nomeadamente em torno de Pedro Porro (suplente utilizado ante o Arouca e alvo do Tottenham neste mercado), Francisco Trincão (recuperou de doença e pode ser opção) e Paulinho, que está apto depois de ter saído lesionado no ombro direito, no duelo das meias-finais.

Amorim garantiu que Porro ia «para estágio e já não sai até ao jogo» e resta perceber se o espanhol rende mesmo Ricardo Esgaio no corredor direito, sendo que Paulinho deve ser opção, para a tentativa de quinto título do Sporting na história da prova. Trincão é hipótese, mas não se adivinha como provável uma saída de Pedro Gonçalves ou de Marcus Edwards do onze.

Do lado do FC Porto, que procura o primeiro êxito na Taça da Liga, Evanilson passou a treino integrado condicionado na véspera do clássico em Leiria, mas ainda não deve ser lançado ao onze inicial.

O treinador dos dragões, Sérgio Conceição, privado ainda de Grujic para o meio-campo, deve voltar às opções habituais mais recentes no ataque, depois de algumas mudanças feitas na meia-final ante o Académico de Viseu.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis de um jogo que é apitado por João Pinheiro e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.