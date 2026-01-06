Luís Guilherme já recebeu a confirmação de que vai poder participar do jogo frente ao V. Guimarães para a meia-final da Taça da Liga.

Apesar de já estar inscrito na Liga, o extremo que chegou proveniente do West Ham estava à espera que o certificado internacional fosse aprovado pela Federação Portuguesa de Futebol.

Com este assunto resolvido, Luís Guilherme é mais uma opção para Rui Borges no duelo da noite desta terça-feira diante dos vimaranenses.

De recordar, Sporting e Vitória de Guimarães encontram-se na meia-final da Taça da Liga, às 20h, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.