Taca da Liga
Sporting: Luís Guilherme é opção para o jogo com o V. Guimarães
Federação Portuguesa de Futebol já regularizou a situação do primeiro reforço de inverno dos leões
Luís Guilherme já recebeu a confirmação de que vai poder participar do jogo frente ao V. Guimarães para a meia-final da Taça da Liga.
Apesar de já estar inscrito na Liga, o extremo que chegou proveniente do West Ham estava à espera que o certificado internacional fosse aprovado pela Federação Portuguesa de Futebol.
Com este assunto resolvido, Luís Guilherme é mais uma opção para Rui Borges no duelo da noite desta terça-feira diante dos vimaranenses.
De recordar, Sporting e Vitória de Guimarães encontram-se na meia-final da Taça da Liga, às 20h, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.
