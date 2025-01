O Sporting realizou o último treino de preparação para a final da Taça da Liga e o principal destaque foi a ausência de Morita da sessão desta sexta-feira, devido a uma lesão na coxa esquerda.

À semelhança de Matheus Reis, que se lesionou na coxa direita, o médio japonês também deve ficar fora dos relvados entre três a quatro semanas. Ora, é certo que Morita está de fora até ao fim do mês de janeiro e o regresso à competição pode acontecer no «Clássico» frente ao FC Porto, a 9 de fevereiro. No melhor dos cenários, o japonês até pode integrar as opções de Rui Borges para o encontro com o Farense, da 20.ª jornada.

Bruno Ramos, Samuel Justo, Denilson Santos e Alexandre Brito foram os jovens chamados pelo técnico português, além de Afonso Moreira que regressou aos trabalhos da equipa principal e Marcus Edwards, que falhou a meia-final da prova devido a gripe.

O jogo entre Sporting e Benfica está marcado para as 19h45 deste sábado e terá a arbitragem de João Pinheiro.