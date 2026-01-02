Taça da Liga: Luís Godinho apita Sporting, João Pinheiro apita Benfica
As nomeações para os jogos das meias-finais
A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta sexta-feira as equipas de arbitragem para os jogos das meias-finais da Taça da Liga que estão marcados para 6 e 7 de janeiro, para o Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.
Assim, já na próxima terça-feira, Luís Godinho vai apitar o duelo entre o Sporting e Vitória de Guimarães, enquanto, no dia seguinte, será a vez de João Pinheiro, o árbitro do polémico Santa Clara-Sporting, apitar o Benfica-Sp. Braga.
Sporting-Vitória Guimarães
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
4.º árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Nuno Eiras
Benfica-Sp. Braga
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Bruno Costa
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Jonathan Babo