A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta sexta-feira as equipas de arbitragem para os jogos das meias-finais da Taça da Liga que estão marcados para 6 e 7 de janeiro, para o Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Assim, já na próxima terça-feira, Luís Godinho vai apitar o duelo entre o Sporting e Vitória de Guimarães, enquanto, no dia seguinte, será a vez de João Pinheiro, o árbitro do polémico Santa Clara-Sporting, apitar o Benfica-Sp. Braga.

As nomeações para as meias-finais

Sporting-Vitória Guimarães

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Nuno Eiras

Benfica-Sp. Braga

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Jonathan Babo