Sporting e Arouca defrontam-se a partir das 19h45 desta terça-feira, no Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa, no primeiro jogo das meias-finais da Taça da Liga.

Os leões, vencedores das últimas duas edições da competição, têm pela frente um adversário que procura a primeira final na Taça da Liga e que, já em 2022/23, venceu a equipa comandada por Ruben Amorim em Arouca, para o campeonato.

Do lado do Sporting, Francisco Trincão é a mais recente baixa devido a doença e, com isto, Amorim deverá promover, provavelmente, o regresso de Morita ao meio-campo, avançando Pedro Gonçalves no terreno. Daniel Bragança continua como ausência.

No Arouca, o avançado Rafa Mújica era a grande dúvida, numa equipa que está privada de Sema Velázquez e Vitinho, mas conta com Opoku e David Simão de novo nas possíveis opções, após cumpridos castigos ante o Portimonense.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis do Arouca-Sporting.