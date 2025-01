O Sporting anunciou esta quinta-feira que os bilhetes que tinha disponíveis para a final da Taça da Liga frente ao Benfica já estão esgotados.

Num curto comunicado, o clube informa que os ingressos voaram «em poucas horas» e, por isso, espera contar com «apoio máximo» no jogo que pode valer o primeiro título da temporada para os leões.

Depois de ter afastado o FC Porto na meia-final, com um golo solitário de Viktor Gyökeres, os leões de Rui Borges vão disputar o título com o Benfica, num jogo que está marcado para as 19h45 do próximo sábado, mais uma vez, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, onde se jogou a Final Four da competição.