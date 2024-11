Depois de Sporting e Benfica, Sp. Braga e FC Porto foram os últimos clubes apurados para a Final Four da Taça da Liga.

As decisões da prova voltam a ser jogadas em Leiria e começam no dia 7 de janeiro de 2025 (terça-feira) com o clássico entre leões e dragões. No dia seguinte (8), Benfica e Sp. Braga defrontam-se no jogo que define o segundo apurado para o jogo decisivo.

A final da Taça da Liga joga-se sábado, dia 11.