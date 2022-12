O Sporting confirmou esta terça-feira uma qualificação imaculada para os quartos de final da Taça da Liga ao golear o destroçado Marítimo por 5-0, fechando a fase de grupos com três triunfos, treze golos marcados e nem um consentido. Um jogo estranho, com as portas de Alvalade fechadas, por precaução, devido à muita chuva que caiu em Lisboa nas últimas horas, mas que confirmou o bom momento da equipa de Ruben Amorim nesta competição, ficando agora marcado um duelo com o Sp. Braga por uma vaga na Final Four. Paulinho, que já tinha bisado no último jogo, agora fez um hat-trick.

Um autêntico passeio para a equipa de Ruben Amorim que entrou no jogo literalmente a ganhar, com o primeiro golo de Paulinho marcado aos 40 segundos do jogo. Matheus Reis lançou Arthur Gomes pela esquerda e o avançado cruzou para a finalização fácil de Paulinho. Se o jogo desta noite já era uma mera formalidade, com o golo de Paulinho ficou definitivamente confirmada a qualificação dos leões para a fase a eliminar.

Ruben Amorim apresentou duas estreias no onze titular, com Mateus Fernandes a jogar ao lado do regressado Ugarte no meio-campo e Jovane Cabral no lado esquerdo do ataque. Duas introduções que não afetaram a boa dinâmica que a equipa que contou ainda com Arthur Gomes a fazer de Nuno Santo no corredor esquerdo. Com uma elevada posse de bola, o carrocel dos leões baralhou por completo a estática defesa dos madeirenses que se limitavam a procurar manter a bola longe da área de Miguel Silva.

Os leões começaram por pressionar sobre a esquerda, onde se juntavam Matheus Reis, Arthur gomes e Jovane, mas, aos poucos, Pedro Porro e Trincão firam também puxando os holofotes do jogo para a direita e foi mesmo daí que nasceu o segundo golo, aos quinze minutos, com o Marítimo, pressionado, a perder mais uma bola e a permitir a Porro mais um cruzamento para Paulinho voltar a marcar, desta vez com um remate acrobático. Tudo muito fácil.

Parecia que vinha aí outra goleada, como a que vimos frente ao Farense, mas os leões levantaram o pé, sem perde o controlo do jogo. Completamente instalados no meio do Marítimo, os leões foram ensaiando vários movimentos, com Trincão a trocar de flanco com Jovane e foi o cabo-verdiano que fez a abertura para Paulinho chegar ao hat-trick, picando a bola sobre Miguel Silva. Em apenas meia-hora, Paulinho marcou três golos e deixou o jogo resolvido.

O Sporting levantou ainda mais o pé e o intervalo chegou com a primeira verdadeira oportunidade do Marítimo, com Xadas a rematar de fora da área e a levar a bola a passar perto do poste.

Marítimo tenta fechar baliza, mas leões chegam à mão cheia

O Marítimo regressou, depois, para a segunda parte determinado e não sofrer mais golos, com uma defesa mais consistente e agressiva no ataque à bola, mas sem argumentos para incomodar os leões na frente. Continuou a ser, assim, um jogo de sentido único. Os leões tinham agora menos espaços no último terço, mas continuaram a ameaçar a baliza de Miguel Silva, com destaque para as oportunidades de Pedro Porro e Jovane Cabral. Este último, destacado por Trincão, apenas com Miguel Silva pela frente, atirou para as bancadas.

Ruben Amorim foi retocando a equipa, mas foram ainda os titulares que estiveram na origem do quarto golo. Arthur Gomes sobre a esquerda lançou Mateus Fernandes que, com um grande passe, destacou Pedro Porro na área. O lateral espanhol contornou Miguel Silva e marcou o primeiro golo da época, dando ao resultado contornos de goleada.

Já com um ataque totalmente remodelado, os leões chegaram ainda à mão cheia de golos, com Arthur Gomes, com um cruzamento/remate a voltar a bater Miguel Silva que acabou por desviar a bola para as próprias redes.

Uma goleada de mão cheia a fechar a quinta vitória consecutiva dos leões, a melhor série da temporada, com a particularidade de fechar a qualificação para os quartos de final da Taça da Liga onde os leões já sabem que vão defrontar o Sp. Braga.