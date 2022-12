Figura: Paulinho faz hat-trick em meia-hora

Com ou sem recurso a um psicólogo, Paulinho está mais solto e está definitivamente de volta aos golos. O avançado já tinha bisado no último jogo frente ao Farense e esta noite voltou a apresentar-se com o pé quente, construindo um hat-trick em apenas meia-hora, quase um ano depois do seu último hat-trick, em dezembro de 2021, frente ao Portimonense (3-2). Marcou o primeiro logo aos 40 segundos de jogo, no primeiro lance de ataque do Sporting, a passe de Arthur, marcou o segundo aos quinze minutos, a passe de Porro, e o terceiro aos 30 minutos, a passe de Jovane. Há 22 anos que um jogador do Sporting não marcava um hat-trick na primeira parte, o último tinha sido Beto Acosta, em 2000, frente ao V. Guimarães.

Momento: 40 segundos, golo

O jogo desta noite era apenas uma formalidade, uma vez que o Sporting já estava praticamente qualificado, mas se havia dúvidas, Paulinho encarregou-se de as apagar logo no primeiro lance do jogo. Arthur Gomes cruzou da esquerda e o avançado encostou na área para o primeiro golo do jogo.

Outros destaques:

Arthur Gomes

Com Matheus Reis cada vez mais fixo no eixo defensivo, Ruben Amorim ganhou aqui uma verdadeira alternativa a Nuno Santos no corredor esquerdo do Sporting. Uma grande exibição do brasileiro que chegou do Estoril, com uma assistência para o primeiro golo de Paulinho, antes de fechar a contagem do marcador com um cruzamento/remate. Pelo meio, muito jogo a dar vida ao corredor esquerdo.

Mateus Fernandes

Estreia a titular com nota positiva. Jogou ao lado de Ugarte, ganhou muitas bolas e ajudou muito a «prender» o Marítimo junto à sua área. Trabalhou muito e acabou por fazer a assistência para Porro assinar o quarto golo com um grande passe para as costas da defesa madeirense.

Jovane Cabral

Uma exibição em crescendo. Começou algo tímido sobre a esquerda, mas foi ganhando confiança até fazer a assistência para o terceiro golo de Paulinho. Foi trocando de posição com Trincão ao longo da primeira parte, mas na segunda regressou em definitivo sobre a direita e, poucos antes de ser substituído, teve uma oportunidade soberana para marcar, mas atirou para as bancadas vazias.

Pedro Porro

Grande jogo do lateral espanhol, coroado com o primeiro golo da temporada. Já tinha feito uma assistência para Paulinho e um número infindável de cruzamento quando surgiu destacado na área para, com toda a calma do mundo, contornar Miguel Silva e atirar para as redes vazias.

Bruno Xadas

O melhor do jogador deste convalescente Marítimo. Esteve muito perto de marcar no final da primeira parte com um remate com o pé esquerdo que levou a bola a rasar o poste.