A Figura: Alioune Ndoye

Em Dia de Reis, vale a pena recuperar a lenda dos três reis magos. Entre Belchior, Gaspar e Baltazar, interessa-nos especialmente o terceiro. Baltazar, que há quem diga que era africano, vinha do Sul e trouxe mirra, usada na antiguidade para rituais mortuários, simbolizando a reencarnação de Cristo. Não deixa de ser irónico que tenha sido um senegalês a 'enterrar' este Sporting com um bis aparecido quase do nada. Oportunista, Ndoye foi clínico na finalização nos descontos.

O Momento: segundo golo de Ndoye, 100 minutos

Já depois do empate do Vitória, aos 90+2, a arrancada de Saviolo em direção à grande área prometeu perigo. Os vimaranenses entusiasmaram-se: passou rasteiro para a área, Samu desviou, Morita ajudou e Ndoye encostou para dentro. Inacreditável. Luís Godinho ainda anulou, mas o VAR reverteu a decisão (e bem), libertando uma festa gigante dos minhotos.

REVIRAVOLTA CONQUISTADORA NOS DESCONTOS 🥵



Bis de Ndoye eliminou os leões e apura o Vitória SC para a final da Allianz Cup 🤩#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #AllianzCup #SportingCP #VitóriaSC pic.twitter.com/23I7jZeVAP — sport tv (@sporttvportugal) January 6, 2026

Outros Destaques:

Luis Suárez: para Luís Pinto, treinador promissor do V. Guimarães, defrontar Suárez deve ser desmoralizador. Algo como um ‘cheat code’ adversário. Pinto deve ter passado a semana inteira a estudar o Sporting, pareceu ter controlado o bicampeão nacional, mas um momento de inspiração de Suárez (e de Trincão) muda o jogo. Abriu uma brecha na muralha do Castelo.

Francisco Trincão: o seu rendimento não tem sido consensual nas últimas partidas, com menos participações de golo. Mas quando aparece... faz coisas como a assistência para Suárez aos 14 minutos. Deram-lhe uma nesga de espaço no meio-campo, viu a desmarcação de Suárez e lançou uma bola açucarada. Contudo, o seu melhor momento chegou aos 89 minutos – Trincão fez o que quis de João Mendes, sentou-o e ainda picou a bola por cima dele. Serviu Morita, mas Charles negou o golo ao japonês.

Charles: com uma exibição destas, Juan Castillo pode pôr-se em sentido. O experiente guardião brasileiro negou o segundo golo ao Sporting por diversas ocasiões, com defesas para todos os gostos – rente ao chão, a fazer a mancha, ou a socar para o lado. A eliminatória ficou em aberto por causa dele.

Rodrigo Abascal: não é um novato do campeonato português. Esta é a sua quinta temporada na Liga, a primeira no Vitória após destacar-se no Boavista. Mas o uruguaio parece ter entrado num momento de forma acima do normal. Marcou na última jornada e nesta ia fazendo um Puskás, não fosse a atenção redobrada de Rui Silva. Recuperava a bola, dava num colega e subia ao ataque. Está com a confiança em alta.

João Simões: mais um jogo bem conseguido do jovem médio leonino, em dia de aniversário (19 anos). Bastante útil no miolo do Sporting, durante o jogo apareceu tanto em zonas de construção como de criação, acabando o jogo como médio-ofensivo já depois das alterações forçadas de Rui Borges. Dinâmico e maduro.