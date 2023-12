O Sporting venceu o Tondela este sábado, no Estádio João Cardoso, por 2-1, garantindo o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga.

Os golos de Daniel Bragança (17m) e Paulinho (32m) construíram a vantagem dos leões, que só foi encurtada na segunda parte, com o golo de Hélder Tavares, aos 76 minutos.

A equipa treinada por Ruben Amorim termina o grupo C com seis pontos, para três do Farense e zero do Tondela.

Nas meias-finais, o Sporting vai defrontar o Sp. Braga, a 23 de janeiro, um dia antes da outra meia-final, que opõe o Estoril ao Benfica.