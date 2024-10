O Sporting recebeu e venceu o Nacional por 3-1, num jogo a contar para os quartos de final da Taça da Liga.

No Estádio José Alvalade, a entrada de Ruben Amorim em campo foi merecedora de um forte aplauso, mas que rapidamente se transformou num silêncio ensurdecedor. Parecia até que os tempos da pandemia tinham voltado, tal foi o silêncio que se fez sentir, sobretudo por causa de um boicote das claques leoninas.

Ainda assim, dentro de campo a equipa não cedeu à pressão do momento e as oportunidades começaram a surgir com a naturalidade do costume.

Destaque claro para a importância de Fresneda e Geny Catamo em ambas as alas, sendo que o espanhol atuou pela primeira vez do lado esquerdo, tal como Amorim tinha referido na antevisão ao encontro.

Outro dos pontos altos da noite foi o regresso à competição de Marcus Edwards, uma de nove novidades no onze leonino, face ao que alinhou de início diante do Famalicão.

Ora, no primeiro tempo tivemos um jogo praticamente de sentido único, com os leões a tomarem conta das operações. Bola cá, bola lá, o Nacional apenas criou algum perigo através de contra-ataques, ainda que quase sempre estancados pela defensiva leonina.

Nas bancadas, o mais audível dos silêncios tornou o primeiro tempo muito menos interessante, sendo que o mesmo é esperado acontecer ao longo desta primeira série de encontros na Taça da Liga, devido ao boicote das claques.

Apesar do maior domínio do Sporting, o resultado não sofreu qualquer alteração até ao intervalo e as equipas regressaram dos balneários com o nulo no marcador.

Para a segunda parte, Amorim trouxe três «pesos pesados» e soltou Gyökeres na frente de ataque, apoiado por Harder e Trincão. A alteração trouxe mais músculo à formação leonina e o estádio começou a reagir.

Foi apenas preciso esperar até ao minuto 53 para essa reação dar frutos, tudo por causa de uma bola «morta» no interior da área. Completamente solto de marcação, Morten Hjulmand não pediu licença e rematou de pé direito, para o fundo da baliza insular.

Este momento foi o chamado «abre-latas», através de um herói improvável, mas serviu também de gatilho para que o mais óbvio quisesse repetir a receita. Num lance que o próprio construiu, Gyökeres acabou derrubado no interior da área e assumiu a marcação do castigo máximo. Com frieza atirou ao meio da baliza e dobrou a vantagem leonina.

As bancadas começaram a ser o reflexo do que acontecia em campo e os adeptos ficaram mais entusiasmados. Pelo meio, um desvio em Rúben Macedo acabou por trair Kovacevic, que perante a audácia de Luís Esteves, não conseguiu impedir o golo insular.

Só que quem marca, quer repetir e o ditado (adaptado) serviu na perfeição a Gyökeres mostrou que é «pau para toda a obra». Através de um pontapé de livre, algo que não constava do livro de apresentação do sueco, assinou um autêntico golaço, levando à loucura os adeptos presentes em Alvalade.

Até final, o resultado não se alterou, o Sporting segue para as meias-finais da Taça da Liga e Ruben Amorim prepara-se para seguir para a Liga Inglesa.