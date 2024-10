A figura: Viktor Gyökeres, quem mais?

Faltam adjetivos para descrever a qualidade do sueco, que mais uma vez se mostrou decisivo e sempre de bola parada. Primeiro, da marca dos onze metros, após ter sido derrubado dentro da área, não deu hipótese ao guarda-redes e aos 70 minutos assinou um autêntico golaço de livre direto, ampliando para dois golos a vantagem leonina.

O momento: Amorim aplaudido em Alvalade

Apesar de toda a novela à volta do técnico, que está de saída para o Manchester United, acabou por ser recebido com um enorme aplauso por parte dos adeptos. No banco de suplentes mostrou-se interventivo como sempre, naquele que pode ter sido o último jogo à frente do comando técnico dos leões.

Outros destaques:

Morten Hjulmand: Com o jogo muito preso, foi dele o golo desbloqueou toda a segunda parte, num lance em que a bola ficou à disposição do médio dinamarquês e este fez o que melhor sabe, rematar de pé direito, sem qualquer hipótese para o guardião do Nacional.

Iván Fresneda: No primeiro jogo que realizou a titular esta temporada, o espanhol atuou na ala esquerda e teve nos pés a grande ocasião do primeiro tempo, quando rematou ao poste da baliza de Lucas França. De resto fez um bom jogo, esteve em evidência na manobra ofensiva da equipa.

Marcus Edwards: O regresso à competição para o inglês trouxe a mesma criatividade de sempre, a qualidade no um para um e as combinações com os companheiros de equipa. Pode-se dizer que a lesão não afetou em nada as capacidades do inglês, que promete dar luta a Trincão pela titularidade na posição.

Luís Esteves: Perante um Nacional algo retraído e apenas a apostar no contra-ataque, o camisola dez mostrou ter qualidade para devolver a esperança aos insulares. Com tempo e espaço rematou de fora da área, viu o esférico sofrer um desvio antes de entrar na baliza e com uma dedicatória especial voltou a colocar o Nacional dentro do jogo.