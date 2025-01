Uma vitória e um empate, é este o registo de Rui Borges enquanto treinador do Sporting ao fim de dois jogos, frente a Benfica e V. Guimarães.

Ora, este cenário vem associado a um menor rendimento em ambas as segundas partes dos encontros e essa falta de rendimento «custou caro» aos leões no último jogo do campeonato, quando venciam por 3-1 e deixaram os vimaranenses dar a volta ao marcador. Para o técnico, uma equipa que quer ser campeã não pode permitir tal mudança e considerou também um «desabafo», as palavras de Gyökeres após o encontro.

«Perdemos algum fulgor nas segundas partes, mas mais do que isso demos confiança ao adversário, foi o que aconteceu em ambos os jogos na segunda parte. Tentámos sair sempre curto. Contra o V. Guimarães atacámos muito bem a profundidade na primeira parte, mas no segundo tempo, as vezes que fomos buscar o Gyökeres já estava 4-3 para o adversário. Temos de ser práticos neste sentido, houve algum relaxamento. Temos de estar mais ligados ao jogo nas segundas partes», garantiu.

«A verdade é que uma equipa que quer ser campeã não pode estar a ganhar por 3-1 e deixar o adversário virar o resultado para 4-3. Custou-nos caro e senti as declarações do Gyökeres como um desabafo de alguém que é campeão nacional e que quer voltar a sê-lo», acrescentou.

Além disso, Rui Borges voltou também a falar sobre o sistema de quatro defesas e atirou que no processo defensivo, os dois homens da frente são os mais importantes, afirmando ainda que não tem tido tempo para implementar certos comportamentos dentro de campo aos jogadores.

«Os homens mais importantes a defender são os dois da frente, não o quarteto defensivo. Há comportamentos específicos que os jogadores não estão habituados, é lógico. Já defendiam em 4-4-2 com o Ruben, mas eu peço outros comportamentos que o Ruben se calhar não pedia. Leva tempo e não temos tido esse tempo no campo, gosto que se sintam confortáveis naquilo que estou a passar. Se algum momento eu exigir e eles não se sentirem confortáveis, vai dar barraca. Agora, a verdade é que estão ligados à ideia e ao jogo, de forma a dar resposta», referiu.