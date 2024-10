Tiago Margarido, treinador do Nacional, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Sporting (1-3), no Estádio de Alvalade, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga:

Primeira parte bem conseguida da parte do Nacional, mas jogo mais difícil no segundo tempo?

- Partilho dessa opinião, obviamente sabíamos que ia ser muito difícil tirar a bola ao Sporting, mas fomos compactos e solidários no momento defensivo, penso que o conseguimos com sucesso na primeira parte. A espaços conseguimos criar algumas combinações interessantes e penso que o empate ao intervalo foi justo. Na segunda parte, o Ruben teve de mexer na equipa, teve de puxar dos galões para conseguir dar vantagem à sua equipa. A verdade é que, também a espaços, conseguimos jogadas interessantes. Conseguimos dez remates, seis enquadrados, penso que sempre que tivemos bola, tivemos o objetivo de fazer golo e de chegar lá com objetividade. O Sporting empurrou-nos muitas vezes, mas fomos compactos, defendemos com o pudemos. Tenho de dar uma palavra de parabéns aos meus jogadores. Trabalharam muito. Toda a gente sabe que é muito difícil jogar aqui, o Sporting é fortíssimo e, apesar do resultado não ser positivo, estou satisfeito com a união dos meus atletas.

É um prémio para o Nacional, o facto do Sporting tido de ir buscar os melhores jogadores ao banco?

- Nesse sentido sim, o Ruben teve de ir ao banco buscar jogadores fortíssimos, frescos ainda por cima. Teve de recorrer a essas armas para desbloquear o jogo. Fê-lo bem, no lugar dele também o faria. Fomos sentindo dificuldades nos momentos do jogo, mas sempre que tínhamos a bola tínhamos o objetivo de chegar ao golo. Conseguimos uma vez. Conseguimos dez remates, seis enquadrados, poderíamos ter conseguido mais golos.

O Nacional está afastado das taças, vai concentrar-se agora no campeonato?

- O nosso grande objetivo é o campeonato, a manutenção para fazer com que a equipa se estabilize na I Liga vários anos. Temos tido jogos competentes, mas os resultados não têm sido favoráveis. Vamos ter um jogo importante na nossa casa [Santa Clara], vamos fazer tudo para o vencer.