Manuel Ugarte, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a vitória por 2-1 ante o Famalicão, em jogo da segunda jornada da Taça da Liga:



«Sim, muito contente pelo golo, mas ainda mais pela vitória da equipa. Foi um jogo muito difícil contra uma equipa muito boa.



Não festejei porque o Famalicão foi a minha primeira equipa na Europa e estou muito agradecido ao clube. O Famalicão ainda marcou no último minuto, mas o Sporting foi um justo vencedor. Vamos descansar e pensar no próximo jogo.



Titularidade? Fiquei muito contente. Aos poucos estou a ganhar ritmo e confiança. O Coates tem sido muito importante na minha integração desde o primeiro dia.»