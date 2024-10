O Sporting recebeu e venceu o Nacional por 3-1 esta terça-feira, em Alvalade, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga.

Depois do 0-0 registado ao intervalo, o Sporting chegou à vantagem com um golo de Morten Hjulmand, aos 53 minutos.

Aos 65 minutos, Viktor Gyökeres, lançado depois do intervalo, fez o 2-0, de penálti. Porém, a resposta do Nacional foi pronta, com Macedo a reduzir no minuto seguinte, para 2-1. Só que ainda havia mais Gyökeres e o sueco acabou com o jejum de quase quatro anos do Sporting sem marcar de livre direto, fazendo o 3-1 final, aos 70 minutos.

Com o bis, Gyökeres leva 16 golos em 15 jogos pelo Sporting em 2024/25.

Os verde e brancos garantem, assim, a primeira vaga na «final four» da Taça da Liga, a disputar de 7 a 11 de janeiro.

O resumo do Sporting-Nacional: