O Sporting deu esta quinta-feira um passo firme em direção à Final Four da Taça da Liga ao vencer o Farense, no Estádio de Alvalade, por 4-2, em jogo da segunda jornada do Grupo C.

Gyökeres, com um hat-trick, foi a grande figura dos leões que contaram ainda com um golo de Nuno Santos, enquanto Mattheus Oliveira e Vítor Gonçalves marcaram pelos algarvios.

Veja o resumo com os melhores lances deste jogo: