Benfica e Sporting já contam as horas para o dérbi na final da Taça da Liga, na noite deste sábado, no Municipal de Leiria. Leões e águias chegaram, na noite desta sexta-feira, aos respetivos locais de estágio.

O Sporting estacionou em Monte Real – a dez minutos de Leiria – pelas 20h15. Ainda que dezenas de adeptos aguardassem pelo momento, o autocarro apenas pôde parar numa zona de acesso restrito.

Mais tarde, pelas 22h42, o Benfica estacionou em Alcobaça, a 30 minutos de Leiria. Nesse momento, Rui Costa já havia chegado ao local, numa viatura particular.

Uma vez que o autocarro das águias parou junto das dezenas de adeptos que ansiavam por ver os jogadores, Tomás Araújo e Bruno Lage aproximaram-se, trocaram cumprimentos, deram autógrafos e tiraram fotografias.

A final da Taça da Liga está agendada para as 19h45 deste sábado, no Municipal de Leiria. Um dérbi para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.