Declarações do médio do FC Porto, Stephen Eustáquio, à SportTV, após a derrota por 1-0 ante o Sporting, em jogo das meias-finais da Taça da Liga:

«Penso que, em termos estratégicos, entrámos bem no jogo, conseguimos procurar os espaços que o Sporting deixava entrelinhas e por fora, conseguimos chegar muitas vezes ao último terço, mas faltou definir melhor no último terço. Eles acabaram por ter as oportunidades deles, mas ao intervalo senti que o jogo estava na nossa mão e que tínhamos qualidade para atacar o jogo, para marcar e para ganhar, mas não conseguimos concretizar e eles num ressalto acabam por fazer o golo e depois é tudo mais difícil.»

«Penso que na primeira parte estávamos a chegar bem ao último terço, mas faltou definir melhor e penso que foi porque quisemos sempre fazer as coisas muito à pressa. Tínhamos qualidade para, mesmo no último terço, dar toques a mais, entrar na área do Sporting, tabelar, seja como for, porque eles estavam a deixar muito espaço. Acabámos por não fazer isso, quisemos cruzar de primeira, chutar de primeira e depois o tempo vai passando, o Sporting acaba por ter as suas oportunidades e também começam a entrar mais no jogo. Na segunda parte quisemos entrar forte, mas foi o Sporting que entrou forte, acaba por marcar num ressalto. Depois tentámos ir atrás, mas foi mais coração do que cabeça.»

«Agora temos a Supertaça no bolso e saio deste jogo com a convicção de que quando apanharmos os rivais em casa vamos ganhar e temos um jogo importantíssimo na Madeira que nos vai trazer de volta ao primeiro lugar, que é o nosso lugar e vamos pelo campeonato. Objetivo máximo e principal.»