No dia em que o Santa Clara confirmou o afastamento do treinador Nuno Campos e do staff técnico da equipa, o agora ex-treinador reagiu ao apuramento inédito do conjunto açoriano para a final four da Taça da Liga.

«Um dia histórico, conseguimos o apuramento para final four da Taça da Liga», começou por escrever, lembrando o trabalho feito pelo antecessor.

«Um grande agradecimento aos jogadores, ao staff e uma palavra ao Daniel Ramos, que iniciou este percurso que agora culminou com a presença nos quatro finalistas. Força Bravos Açorianos», pode ler-se numa mensagem publicada no Twitter.

Com Nuno Campo ao leme da equipa, a equipa de São Miguel venceu o FC Porto, tendo com ele três dos quatro pontos que lhe permitiram terminar o Grupo D no primeiro lugar à frente dos dragões.

Um dia histórico, conseguimos o apuramento para a final four da Taça da Liga. Um grande agradecimento aos jogadores, ao staff e uma palavra ao Daniel Ramos que iniciou este percurso, que agora culminou com a presença nos quatro finalistas. Força Bravos Açorianos. #SantaClara — Nuno Campos (@CoachNunoCampos) December 15, 2021

Refira-se que Santa Clara, Nuno Campos e restante equipa técnica ainda não tinham chegado na quarta-feira a acordo para a rescisão dos respetivos contratos, razão pela qual a SAD açoriana confirmou, para já, apenas o afastamento de Nuno Campo e de mais dois adjuntos «até nova comunicação».

Contratado em meados de outubro, Nuno Campos esteve cerca de dois meses no cargo. Em nove jogos somou três vitórias, um empate e cinco derrotas.