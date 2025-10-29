A vitória do Benfica sobre o Tondela por fechou uma das meia-finais da Taça da Liga.

As águias vão discutir com o Sp. Braga uma das duas vagas na final.

A outra meia-final só ficará fechada a 4 de dezembro, quando FC Porto e V. Guimarães se defrontam no Dragão para apurar o adversário do Sporting no princípio de janeiro.