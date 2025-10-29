Taça da Liga
Benfica vai defrontar o Sp. Braga nas meias-finais da Taça da Liga
Uma das meias-finais está apurada
A vitória do Benfica sobre o Tondela por fechou uma das meia-finais da Taça da Liga.
As águias vão discutir com o Sp. Braga uma das duas vagas na final.
A outra meia-final só ficará fechada a 4 de dezembro, quando FC Porto e V. Guimarães se defrontam no Dragão para apurar o adversário do Sporting no princípio de janeiro.
