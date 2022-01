A final da Taça da Liga neste sábado entre Benfica e Sporting terá uma bola criada especificamente para este jogo.

O esférico continua a ser o que é usado nas competições organizadas pela Liga, mas há uma diferença notória: a presença de ilustrações.

Estes desenhos, informa a Liga Portugal, foram feitos por crianças hospitalizadas no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, no âmbito de uma iniciativa levada a cabo pela Fundação do Futebol da Liga Portugal e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

«O objetivo é transmitir uma mensagem de esperança e força para estas crianças e jovens que diariamente enfrentam os maiores desafios, nos seus tratamentos e na sua reabilitação», explica a Liga numa nota informativa.