Novas imagens captadas de uma das bancadas do Estádio Municipal de Leiria mostram parte do momento de crispação durante a guarda de honra do Sporting ao Benfica após a Taça da Liga.

Nesta imagem, ao contrário do que sucede nas da realização do jogo, não é possível ver o momento mais aceso entre Bruno Lage e Pedro Gonçalves (noticiado pelo Maisfutebol), mas um momento posterior, no qual alguns elementos de staff de Sporting e Benfica trocam palavras mais acesas.

Neto e Ricardo Rocha foram dois dos elementos mais exaltados, mas os ânimos serenaram rapidamente com o auxílio de outros membros das respetivas equipas.

No momento em que a equipa leonina desmobiliza da guarda de honra também é possível ver Nuno Santos a dirigir algumas palavras e gestos na direção do palco, onde já se encontrava o treinador do Benfica.