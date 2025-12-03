Na véspera da receção ao Vitória, para a Taça da Liga, Deniz Gül deu um passo em frente no processo de recuperação a uma mialgia de esforço, tendo trabalhado, nesta quarta-feira, integrado com o restante plantel, ainda que de forma condicionada.

Na antevisão ao jogo de quinta-feira (20h15), o treinador dos dragões, Francesco Farioli, admitiu que está a ser feito «tudo o que é possível» para contar com o internacional turco frente aos vimaranenses.

De fora da partida deverá estar Luuk de Jong, que continua a fazer tratamento a um problema no joelho e ficou-se pelo ginásio.

Nehuén Pérez, lesionado de longa data nos portistas, é o restante nome que consta no boletim clínico.

Nota ainda para as presenças, no apronto desta quarta-feira, dos jovens da equipa B João Teixeira, André Miranda e Brayan Caicedo.

FC Porto e Vitória defrontam-se em busca da última vaga ainda aberto na final four da Taça da Liga. Benfica, Sporting e Sp. Braga já garantiram um lugar na fase decisiva da competição, que se disputa em janeiro do próximo ano.