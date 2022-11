Marcano, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após o FC Porto-Mafra (2-2) para a Taça da Liga:

«Faltou um bocadinho de intensidade na primeira parte. Não entrámos bem no jogo e depois tivemos de ir sempre atrás do resultado. Temos sempre entradas fortes, somos muito intensos no duelo e talvez tenha faltado isso. Intensidade e mais agressividade.

Na segunda parte foi tudo ao contrário, estivemos por cima, melhor, mas não deu para ganhar.»

[Estamos numa altura de Mundial e o FC Porto tem alguns jogadores fora. Houve também alguma falta de motivação neste jogo?]

«Não gosto de desculpas. Não há desculpas para nós, falhámos! Tínhamos de ganhar, não ganhámos e pronto. Ainda faltam dois jogos e vamos ganhá-los.»