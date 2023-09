Além de ter divulgado os horários de todos os jogos da jornada seis à 15.ª do campeonato português, a Liga divulgou esta quarta-feira os horários da fase de grupos da Taça da Liga.

A primeira jornada joga-se nos dias 26, 27 e 28 de setembro. A segunda tem início a 31 de outubro, com o Arouca-Benfica, e só termina no mês de dezembro, a 6, com o Estoril-FC Porto.

A derradeira ronda volta-se a jogar em apenas três dias: 21, 22 e 23 de dezembro.

OS HORÁRIOS DE TODOS OS JOGOS DA TAÇA DA LIGA:

1.ª Jornada

Terça-feira, 26 de setembro

AVS – FC Arouca, 20h15 - SportTV

Quarta-feira, 27 de setembro

SC Farense – CD Tondela, 19h00 - SportTV

Leixões SC – Estoril Praia, 20h45 - SportTV

Quinta-feira, 28 de setembro

Casa Pia AC – CD Nacional, 20h15 - SportTV



2.ª Jornada

Terça-feira, 31 de outubro

FC Arouca – SL Benfica, 20h15 - SportTV

Quarta-feira, 1 de novembro

SC Braga – Casa Pia AC, 20h15 - SportTV

Quinta-feira, 2 de novembro

Sporting CP – SC Farense, 20h15 - SportTV

Quarta-feira, 6 de dezembro

Estoril Praia – FC Porto, 18h00 - SportTV



3.ª Jornada

Quinta-feira, 21 de dezembro

SL Benfica – AVS, 20h15 - SportTV

Sexta-feira, 22 de dezembro

CD Nacional -SC Braga, 20h15 - SportTV

Sábado, 23 de dezembro

CD Tondela – Sporting CP, 18h00 - SportTV

FC Porto – Leixões SC, 20h30 - SportTV