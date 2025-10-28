Sandro Lima: «Tirámos uma lição para voltar com outro comportamento»
Avançado do Alverca marcou um belo golo, em Alvalade, no dia do seu 35.º aniversário
Sandro Lima, autor do golo de honra do Alverca na goleada sofrida em Alvalade, frente ao Sporting (5-1), para a Taça da Liga, em declarações à Sport TV:
Análise ao jogo
«Sabíamos da dificuldade que é jogar aqui, contra o Sporting. A equipa está de parabéns apesar de o resultado ter sido um pouco pesado. A equipa demonstrou ter coragem. Vamos errar, mas faz parte do crescimento. Temos um grupo excelente, com bons jogadores e tenho a certeza de que vamos melhorar durante o campeonato. É seguir em frente, com alegria, trabalho e dedicação».
Boa aprendizagem para o reencontro na Liga
«Com certeza. Tirámos uma lição dessa partida. Vamos corrigir durante a semana e voltar com outro comportamento, na sexta-feira».
Grande golo em dia de aniversário
«Hoje é o meu aniversário. Comentei com alguns companheiros e a minha família que, no último jogo que fiz aqui, marquei um golo parecido. Quando recebi a bola, veio-me à memória o último golo que fiz aqui. Fico feliz. Quero deixar os parabéns aos nossos adeptos, que nos apoiaram».