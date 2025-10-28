Sandro Lima, autor do golo de honra do Alverca na goleada sofrida em Alvalade, frente ao Sporting (5-1), para a Taça da Liga, em declarações à Sport TV:

Análise ao jogo

«Sabíamos da dificuldade que é jogar aqui, contra o Sporting. A equipa está de parabéns apesar de o resultado ter sido um pouco pesado. A equipa demonstrou ter coragem. Vamos errar, mas faz parte do crescimento. Temos um grupo excelente, com bons jogadores e tenho a certeza de que vamos melhorar durante o campeonato. É seguir em frente, com alegria, trabalho e dedicação».

Boa aprendizagem para o reencontro na Liga

«Com certeza. Tirámos uma lição dessa partida. Vamos corrigir durante a semana e voltar com outro comportamento, na sexta-feira».

Grande golo em dia de aniversário

«Hoje é o meu aniversário. Comentei com alguns companheiros e a minha família que, no último jogo que fiz aqui, marquei um golo parecido. Quando recebi a bola, veio-me à memória o último golo que fiz aqui. Fico feliz. Quero deixar os parabéns aos nossos adeptos, que nos apoiaram».