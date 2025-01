Sporting e Benfica vão defrontar-se na final da 18.ª edição da Taça da Liga.

Depois de os leões terem eliminado o FC Porto na primeira meia-final, as águias bateram o Sp. Braga e garantiram a segunda vaga decisiva no jogo que se realiza no sábado em Leiria.

Este será o quinto dérbi lisboeta para a Taça da Liga, sendo que o saldo é favorável às águias, que sorriram em três ocasiões e perderam o último embate, em 2022. Em finais, o registo é de uma vitória para cada lado.

E agora? Quem levará a melhor na terceira final da Taça da Liga entre Sporting e Benfica?

VOTE NA SONDAGEM ASSOCIADA AO ARTIGO