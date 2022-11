O Boavista somou este domingo a segunda vitória na Taça da Liga, ao triunfar frente ao Vilafranquense, por 1-0, no Estádio do Bessa.

O único golo da partida foi marcado já nos minutos finais, aos 79, por intermédio de Yusupha, com um desvio de pé esquerdo na área, após cruzamento de Ibrahima.

Decorridas duas jornadas, o Boavista está assim na liderança do grupo F da Taça da Liga, com seis pontos, mais cinco do que Vitória de Guimarães – mas mais um jogo – e Vilafranquense. A B SAD perdeu o único jogo que disputou.

Caso se verifique um empate no duelo entre o Vitória e a B SAD, agendado para o próximo dia 1 de dezembro, os axadrezados garantem já a passagem à fase seguinte. De qualquer maneira, a equipa de Petit sabe que entrará sempre como líder isolada na última jornada.