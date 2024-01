O Estoril apurou-se para as meias-finais após levar a melhor frente ao Benfica desempate por penáltis (5-4).



Os canarinhos marcaram primeiro por Rafik Guitane, dentro dos primeiros vinte minutos, mas os encarnados responderam no início da etapa complementar por intermédio de Nico Otamendi. O jogo terminou empatado no fim do tempo regulamentar e a eliminatória foi decidida no desempate por penáltis.



Nos penáltis, o Benfica desperdiçou três pontapés enquanto o emblema da Linha falhou dois. O Estoril, que chega pela primeira à final da Taça da Liga, vai defrontar o Sp. Braga no próximo sábado.