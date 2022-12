O Paços de Ferreira não foi além de um empate na visita à Trofa (1-1), no segundo jogo do Grupo D da Taça da Liga e, com apenas dois pontos, fica já a quatro do líder Sp. Braga que, também este sábado, foi a Pina Manique vencer o Casa Pia por 1-0 e já está qualificado para os quartos de final.

Os castores já tinham empatado, em casa, diante dos gansos e, esta noite, diante do Trofense esteve a perder e só conseguiu empatar depois de ficar reduzido a dez. A equipa da casa chegou ao intervalo em vantagem no marcador, graças a um golo de Maiga, marcado aos 27 minutos.

Já na segunda parte, aos 53 minutos, o Paços ficou reduzido a dez, quando Ferigra viu um segundo cartão amarelo e consequente vermelho. Foi já a jogar com dez que, quatro minutos depois, a equipa de José Mota chegou ao empate, com um golo de Nigel Thomas, mas já não teve forças para virar o resultado.

Com este resultado, o Sp. Braga pode desde já festejar a qualificação para os quartos de final, uma vez que, com apenas uma jornada por disputar, já soma mais quatro pontos do que o Paços de Ferreira e mais cinco do que o Casa Pia e Trofense.

Nos quartos de final, o Sp. Braga vai defrontar o vencedor do Grupo B, neste momento liderado pelo Sporting, com os mesmos três pontos do Rio Ave, com apenas uma jornada disputada.