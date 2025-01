Depois do golo de Ángel Di María, aos 26 minutos, o Benfica chegou ao 2-0 diante do Sporting de Braga logo no minuto seguinte, por Álvaro Carreras.

O lateral-esquerdo do Benfica tirou Vítor Carvalho do caminho e, com um pontapé forte à entrada da área, bateu Matheus para adiantar os encarnados na meia-final da Taça da Liga.

