O Famalicão entrou a golear na Taça da Liga: 5-0 ao Penafiel no Grupo B, onde também está o Sporting.



Pedro Marques, precisamente cedido pelos leões, marcou dois golos; Ivo Rodrigues abriu o ativo com um remate traiçoeiro aos 35 minutos, Simon Banza e Bruno Rodrigues (de penálti) também marcaram.



Depois da derrota muito pesada - e também precipitada pela expulsão de Leandro aos 59 minutos, quando o jogo estava em 2-0 -, o treinador do Penafiel, Pedro Ribeiro, levou os seus jogadores para junto do setor onde se encontravam os adeptos durienses. Poucos, mas barulhentos.



A equipa juntou-se e teve de ouvir o que saiu da bancada.



Veja a FICHA DE JOGO do 5-0 em Famalicão.



VÍDEO: o 1-0 de Ivo Rodrigues num remate traiçoeiro

VÍDEO: o 3-0 de Pedro Marques