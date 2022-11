O FC Porto e o Mafra empataram a dois golos no Estádio do Dragão, em jogo da 1.ª jornada do Grupo A da Taça da Liga.

A equipa da II Liga foi para o intervalo a vencer por 2-0, graças a golos de Ença Fati (16m) e de Gui Ferreira, aos 42 minutos na transformação de uma grande penalidade.

Praticamente a abrir a segunda parte (48m), Pepê reduziu e Toni Martínez fez o 2-2 final ao minuto 70.

O resumo EM VÍDEO do FC Porto-Mafra: