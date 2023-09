Declarações do treinador do Tondela, Tozé Marreco, em conferência de imprensa, após a vitória ante o V. Guimarães, por 1-0, que valeu o apuramento para a fase de grupos da Taça da Liga:

«Não está tudo bem quando se ganha, nem tudo está mal quando se perde. Estou contente. Anulámos em grande parte do jogo o Vitória, um dos grandes clubes deste país. Estivemos muito bem. Estamos com mais confiança para o que aí vem.»

«Merecíamos muito ter ganho o jogo com o Belenenses [ndr: na II Liga, derrota por 1-0]. Não estava tudo mal nesse jogo. Hoje não estava tudo bem. Fomos compactos. Criámos situações mais claras de golo no jogo com o Belenenses. Hoje fomos uma equipa novamente organizada, a saber o que fazer. Com esta solidez defensiva e o pouco que concedemos, estamos muito mais perto de ganhar. Confio de forma inequívoca nos rapazes.»