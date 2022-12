O Torreense derrotou o Famalicão por 1-0, numa partida da terceira jornada do grupo H da Taça da Liga.



No estádio Manuel Marques, João Vieira marcou, de penálti, o golo solitário do encontro à passagem do minuto 50.



Os famalicenses jogaram os dez minutos finais com dez jogadores por expulsão de Riccieli. Ainda assim, os minhotos procuraram a igualdade, mas não conseguiram superar Vagner. Por sua vez, o emblema da II Liga ainda ameaçou novo golo.



Com esta vitória, o Torreense igualou o Académico de Viseu na liderança do grupo H. Por sua vez, Estoril e Famalicão têm um ponto cada enquanto o Tondela tem dois.



Veja o resumo da partida: