Luís Pinto, treinador do V. Guimarães, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Sp. Braga, por 2-1, na final da Taça da Liga:

Festa em Guimarães após conquista da Taça da Liga?

«Não sei, acredito que estará um ambiente incrível e que a cidade poderá passar umas horas sem dormir, que assim seja.»

Importância da conquista na carreira de Luís Pinto

«Pensei no trajeto até aqui e mal acabou fui à procura da minha família. É um trajeto que vem de contextos em que não é propriamente fácil de trabalhar. Difícil não é o futebol, são outras coisas na vida. Não há sofrimento nesse caminho, mas há resiliência, há que acreditar no que se quer e no que se conquista na carreira. Há muitas carreiras bonitas que não têm de ser cimentadas com títulos. A família foi sempre o porto seguro e os que me deram a coragem para andar, para continuar e para arriscar a ser feliz. Desde a minha esposa à minha família, tenho a felicidade de ter esse suporte. Gostava de ter o meu pai presente, tenho a certeza que ficaria orgulhoso. Agradeço muitas vezes pelos valores que me transmitiu, às vezes não é fácil viver coisas boas e não ter presente todos os que gostávamos.»

Sentimento de vencer a Taça da Liga pelo V. Guimarães

«Pode parecer presunçoso, mas quando chegámos ao V. Guimarães, dissemos que gostávamos de conquistar coisas grandes e na apresentação disse-o. Dissemos que o nosso objetivo era conquistar um título, acreditávamos que era possível, mas sabíamos que era muito difícil. Não vamos andar a achar que sabíamos o que ia acontecer. Tínhamos uma crença muito grande de conquistar um título. Um clube que tem adeptos como estes pode dar-nos vantagens em certos contextos e competições, infelizmente na Taça de Portugal já não podia ser, então acreditávamos que podia ser na Taça da Liga e aconteceu.»

Charles ou Ndoye, quem foi o «MVP»?

«Julgo que há jogos em que identificamos facilmente um herói, aqui acho que é de bom tom repartir as atenções pelos dois. O Charles foi extremamente importante no jogo da meia-final e da final, o Ndoye a mesma coisa. As vitórias são todas coletivas, mas é preciso que do ponto de vista individual alguém apareça. Ficamos felizes por um ou outro ganharem o prémio de homem do jogo.»