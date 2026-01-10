A Figura: Dorgeles

Essencial para a vantagem construída pelo Sp. Braga até ao intervalo, muito por culpa do golaço que apontou ainda cedo no encontro. De livre levantou o estádio e ficou perto de o voltar a fazer em cima do minuto 45, não fosse Strata ter-se colocado no caminho da bola. Começou o jogo do lado esquerdo, passou alguns minutos no lado direito e à semelhança de Horta e Zalazar, esteve um pouco por todo o lado.

O Momento: «show» de Dorgeles

Decorria o minuto 17 quando o Sp. Braga beneficiou de um pontapé de livre junto à área defendida por Charles. Na conversão, Dorgeles mostrou arte e engenho para a coisa e o pontapé forte deixou o guardião brasileiro colado à relva, enquanto viu a bola entrar no canto superior esquerdo da baliza.

Outros destaques:

Ricardo Horta

Capitão dos bracarenses e parte do trio «mágico» que foi trocando as voltas ao setor mais recuado dos vitorianos, esteve sempre ligado à corrente, ora do lado esquerdo, ora no lado direito, ora no meio… um autêntico todo-o-terreno. Quase serviu Pau Víctor para o segundo dos bracarenses pouco depois do 1-0, mas o espanhol falhou no momento crucial.

Rodrigo Zalazar

Um dos elementos em maior destaque na formação bracarense durante os primeiros 45 minutos, ainda que sem impacto direto no resultado que se registava ao intervalo. Irreverente como de costume, o uruguaio atuou quase sempre pelo corredor direito e foi dando valentes dores de cabeça a João Mendes. No segundo tempo, mais do mesmo para o dez do Sp. Braga.

Lukas Hornicek

Sem culpas em nenhum dos dois golos do V. Guimarães, o guardião bracarense fez o que lhe competia e conseguiu evitar (de forma momentânea) o segundo golo do adversário. Depois de um primeiro tempo com pouco trabalho, o segundo fica marcado por uma defesa espetacular ao cabeceamento de Ndoye.